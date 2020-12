A Natale fatti un regalo: te lo meriti

editato in: da

Lo shopping natalizio, la spesa, l’organizzazione della casa, dei pranzi e delle cene. L’ansia e lo stress sembrano avanzare prepotentemente tra la felicità e la gioia di un momento magico come quello del Natale. E se questo accade, tu fermati. Non importa se non riuscirai a organizzare tutto alla perfezione, se non incontrerai tutti i tuoi amici o i familiari, se non troverai il tempo per preparare i biscotti.

Quello che conta davvero è che tu riesca a prenderti un po’ di tempo per te stessa, solo per te. Esci a fare una passeggiata, anche da sola, e goditi quello spettacolo di luci e colori che caratterizza le strade della tua città. E dopo esserti rilassata entra nel tuo negozio preferito e fatti un regalo, te lo meriti.

Puoi comprare quello che vuoi: un cappello, una sciarpa o una borsa, un nuovo gioiello da sfoggiare durante le feste o un trattamento estetico per rimetterti in forma. Di qualsiasi entità il regalo scelto sia, fallo seguendo il cuore e nient’altro. Vai alla ricerca di un regalo perfetto per te, esattamente come hai fatto per tutte le persone che ami, le stesse alle quali hai scelto di donare qualcosa di speciale.

Probabilmente hai selezionato con cura quelle persone perché sono importanti per te e per la tua vita e se sentivi di suggellare i vostri rapporti con un regalo di Natale, hai fatto benissimo a farlo. Ma adesso tocca a te, perché anche tu sei speciale, esattamente come loro e forse anche un po’ di più.

A Natale fatti un regalo, semplicemente perché te lo meriti. Fallo in onore di questo anno che sta per terminare, fallo per celebrare tutti i tuoi successi e anche quei fallimenti che ti hanno permesso di metterti in gioco e di ricominciare ogni volta più forte di prima.

Guardati indietro e osserva tutta la strada fatta fino a questo momento, con ostacoli e imprevisti annessi, è tanta vero? E allora te lo meriti davvero quel regalo. Un piccolo dono da fare a te stessa, non solo per tutti i traguardi raggiunti, ma anche per incentivarti a continuare, per alleviare la stanchezza e ritrovare l’energia.

Per una volta, metti da parte gli impegni, i programmi e gli appuntamenti presi per dedicarti a te stessa, per premiarti, per volerti bene ancora e ogni giorno un po’ di più. Fatti un regalo!