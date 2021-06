Me time: il concetto più prezioso del mondo che non è solo un trend

editato in: da

Non facciamo altro che ripetere quanto sia importante ritagliarsi del tempo per se stesse da dedicare al relax o a una maschera di bellezza, per meditare o fare yoga, per camminare in mezzo alla natura e contemplare la bellezza. A farci da eco ci pensano le fotografie, bellissime e suggestive, che invadono i social media. Perché il benessere è una cosa seria e su questo non ci piove.

Un rapido sguardo all’hashtag #MeTime su Instagram ci restituisce una gallery fatta di vasche da bagno riempite con petali e adornate di candele e, ancora, tisane, libri e postazioni di relax che fanno venire voglia di lasciare tutto e replicare. Ma il concetto di me time non può e non deve essere solo una tendenza da condividere in rete.

Perché è vero che quelle fotografie oggettivamente molto belle ci attraggono, ma è vero pure che è più importante vivere, che condividere. Ed è da questa consapevolezza che dobbiamo ritagliarci del tempo per noi stesse, per ascoltarti, per ritrovarci e per amarci.

Non c’è nulla di più prezioso di un momento scandito solo dalle nostre emozioni, e non dalle lancette di quell’orologio che non fanno altro che ricordarci gli impegni e le scadenze che contraddistinguono la nostra quotidianità. Ma il tempo è così prezioso che non possiamo non concedercelo. Tutte ce lo meritiamo, e non serve un hashtag per ricordarcelo.

Ma la discrepanza tra il dire e il fare, sulla gestione del tempo, è sempre molto ampia. Ecco perché dobbiamo trasformare quel me time in un vero e proprio rituale quotidiano che duri tre ore o solo 20 minuti. Possiamo fare una maschera di bellezza o praticare mindfulness prima di andare a dormire. Possiamo concederci una colazione lenta e sana per immagazzinare le energie che ci aiuteranno ad affrontare la giornata e, ancora, rilassarci leggendo un buon libro.

Si tratta di attività semplicissime ma fondamentali per staccare la spina e per recuperare quella dimensione interiore che perdiamo durante le nostre giornate frenetiche.

Per iniziare possiamo stilare una lista di tutte quelle cose che ci regalano pace, e che apportano benessere a mente e corpo, e trasformarle in un promemoria di felicità. E poi? Tutto quello che dobbiamo fare dopo è impegnarci ogni giorno a dedicare spazio e tempo a queste cose