Manda via lo stress con una risata: il tuo cervello ti ringrazierà

Ridere fa bene alla salute, allontana lo stress e aiuta a vivere meglio. A confermarlo sono stati diversi studi nel corso degli anni. L’umorismo, infatti, rende il cervello più forte e lo aiuta ad affrontare meglio le situazioni difficili e stressanti. Uno studio recente condotto nell’University of North Carolina dallo psicologo Arnold Cann ha dimostrato che gli individui con una scarsa propensione all’allegria e un atteggiamento mentale non favorevole a cogliere l’umorismo hanno una minore capacità di sopportare il dolore e lo stress.

Da quanto è emerso, il buonumore e l’allegria contrastano la perdita di neuroni nell’ippocampo e nelle aree cerebrali sensibili allo stress. Le risate, però, per essere benefiche devono essere naturali e spontanee. Solo così si verifica una riduzione della tensione e dello stress, percependo una sensazione del tutto liberatoria. Ridere, infatti, come l’attività fisica, libera endorfine, che hanno un effetto benefico sul nostro cervello.

Ridere, inoltre, favorisce la creatività in quanto aiuta il cervello a liberarsi da ragionamenti razionali. I pensieri fissi portano a sviluppare ansia, invece, quando si ride e si è allegre, si riesce a vedere i problemi sotto un altro punto di vista, trovando soluzioni creative e alternative.

Anche la memoria migliora quando si ride e si è allegri. Ciò, infatti, è dovuto al fatto che quando si ride i livelli di cortisolo diminuiscono considerevolmente aumentando, di conseguenza, le nostre capacità di memorizzazione. Un’ottima tecnica per aiutare gli studenti alle prese con gli esami.

Oltre a far bene all’umore, ridere “di cuore” riduce il rischio di infarto, scioglie i muscoli, regola il respiro, stimola le difese naturali e limita le infezioni.

La risata è quindi un vero e proprio farmaco, una terapia che fa bene a tutti, grandi e bambini, uomini e donne, tanto che in diversi ospedali, da anni ormai, è stata inserita per aiutare tantissimi pazienti. La Terapia del Sorriso si basa, infatti, sugli effetti positivi, sia a livello psicologico che biologico.

Per stare bene, allontanare lo stress e migliorare le nostre capacità intellettive non ti resta, allora, che farti una bella e sana risata. Di sicuro i benefici non tarderanno ad arrivare.