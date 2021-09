Che cos’è il maintenance sex e perché fa bene alla coppia

Il sesso di mantenimento o maintenance sex, per dirla all'inglese, è un termine che oggi viene utilizzato con molta parsimonia perché stigmatizzato dalle persone che credono nell'amore romantico, ma anche da tutti quelli che lo collegano a problemi di genere e ai soliti stereotipi. Eppure, chi lo ha provato, conferma che funziona alla grande.

L'imprenditrice, modella e e attrice Caprice Bourret, per esempio, ha confessato in diverse occasioni di praticare maintenance sex, facendo una vera e propria propaganda sui benefici di questa abitudine. Ma cos'è esattamente?

Il sesso di mantenimento consiste nell'inserire consapevolmente e abitualmente una sessione di intimità nella quotidianità di coppia con l'obiettivo di restare attivi dal punto di vista sessuale. In poche parole? Programmare il sesso e decidere di farlo anche se si è stanchi o giù di tono.

Il maintenance sex è una pratica adottata soprattutto dalle coppie più longeve e il motivo è presto detto. Nelle relazioni a lungo termine, dopo i primi anni di forte passione, il desiderio tende a calare, anche tragicamente. Colpa del lavoro, della famiglia e dei troppi impegni, dello stress e della stanchezza: fatto sta che entrambi i partner non hanno più la stessa voglia di fare l'amore come prima.

Senza tirare in ballo tutte le ricerche scientifiche sulla mancanza di sesso in una relazione, che sono tantissime, sappiamo tutti che la sua assenza non porta mai a nulla di buono. Il sesso è importante, anzi fondamentale, e nessuno lo può negare. Ecco perché il maintenance sex può essere considerato un vero e proprio atto di manutenzione della coppia.

Ovviamente non mancano le critiche da parte di chi lo ha definito "sesso indesiderato", ma secondo noi questa accezione è fuorviante. Non si tratta di mettere pressione a un partner per soddisfare il personale piacere, quanto di impegnarsi reciprocamente per concedersi un momento di intimità. E questo funziona soprattutto quando ci sentiamo stanchi o stressati: cosa meglio di fare l'amore può risollevare il nostro umore?

L'intimità, infatti, ha tantissimi benefici per il corpo e per la mente. Riduce i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, e favorisce l'aumento di serotonina e ossitocina, responsabili della nostra felicità e del nostro benessere. E poi, ancora, fare l'amore diminuisce la pressione sanguigna, migliorando così il funzionamento del sistema cardiovascolare. Contribuisce, inoltre, a rafforzare il sistema immunitario.

Quindi sesso di manutenzione sì o no? Per noi è sì, a patto che non venga mai avvertito come una pressione da parte del partner o che diventi l'unico momento di intimità all'interno di una coppia. Piuttosto, possiamo utilizzare il maintenance sex come una sorta di promemoria per ritrovarsi!