Non dimenticarlo: non è mai troppo tardi

editato in: da

Non è mai troppo tardi per fare scelte diverse, migliori, per cambiare la nostra vita o quella di qualcun altro, per tornare a scuola, per chiedere scusa, per chiamare un’amica, per realizzare sogni e mantenere promesse. Non dovremmo mai dimenticare che abbiamo sempre un’infinita possibilità di scelte.

La verità è che troppo spesso rinunciamo a qualcosa, nascondendoci dietro le scuse di una vita troppo affannata, fatta di rimpianti e treni persi, di cose che potevano essere e che non saranno mai più. E in parte è vero, certo, quello che è stato non tornerà, ma al contrario il passato ci ha formate, ha creato il nostro presente e le donne che siamo oggi.

Questo a volte però può non sembrarci abbastanza, ecco perché fare pace con la nostra storia è necessario per imparare a vivere nel presente e capire se, nel concreto, c’è ancora qualcosa che possiamo fare. E la risposta, in questi casi, è sempre positiva.

Perché se è vero che alcune cose dovremmo lasciarle andare per sempre, è altrettanto vero che non è mai troppo tardi per inseguire le nostre emozioni, i sentimenti.

Cosa sta cercando di dirci il cuore? Che forse non avremmo dovuto lasciare gli studi? O litigare con quella persona? Che forse non dovevamo lasciare andare via quel sogno, solo per paura di cadere, dopo aver spiccato il volo. La verità è che nessuno ci impedisce di provarci e riprovarci, ancora, anche se sono passati mesi o anni: meglio tardi, che mai.

Il tempo che scorre non ci farà dimenticare quello che siamo, ciò che desideriamo. “Sono troppo grande”, o “ormai è tardi”, sono solo scuse: l’età e gli altri limiti che ci imponiamo non possono essere uno spartiacque che segna una distanza infinita tra noi e i nostri sogni. E poco importa se c’è ancora una parte della società che ci mette sotto pressione con stereotipi e luoghi comuni che ci fanno credere che certe cose non possano più essere fatte.

Noi abbiamo il potere di fare tutto ciò che vogliamo, di vivere la vita che desideriamo, senza pensare mai che sia troppo tardi. E allora ascoltiamoci e concediamoci il regalo più grande, quello di scegliere senza esitazioni, di agire. Troviamo il coraggio di mettere le ali ai nostri sogni e di farli decollare.