Solo se sarai libera dai condizionamenti, troverai la pace interiore

Raggiungere uno stato emotivo positivo e sereno è ambizione di tutti: un obiettivo non facile da raggiungere ma non impossibile.

Siamo fatti della stessa sostanza della società in cui viviamo e nonostante proviamo a staccarci dai luoghi comuni e dai cliché imposti dagli ambienti che frequentiamo a volte, ne diventiamo schiavi senza accorgercene.

Ed è in quel momento che ci sentiamo irrequieti, non sereni, pieni di ansie e di false aspettative. Ci lasciamo inconsciamente manipolare e influenzare da idee, azioni, mode e credenze che in realtà non appartengono al nostro modo di essere.

Per essere delle persone equilibrate, sostanzialmente dovremmo imparare a decidere in base alle nostre idee e convinzioni. Questo non vuol dire che dobbiamo chiuderci in noi stessi senza guardare quello che accade nel mondo, ma avere la capacità di scegliere seguendo la nostra natura e nient’altro.

Solo l’equilibrio personale, può portare alla pace interiore, anche se questo agli occhi degli sconosciuti potrà sembrare un andamento contro corrente. Non ha importanza, questo è l’unico percorso che porta alla serenità.

Non sarà facile certo, un atteggiamento che rompe gli schemi della società è messo a dura prova quotidianamente, ma solo scrollandosi di dosso i giudizi e i condizionamenti di ciò che ci circonda potremmo essere felici, per sempre.

Solo infatti raggiungendo l’equilibrio desiderato si può ambire alla vita che abbiamo da sempre, sperato per noi stessi. Inoltre, essendo sereni, cambieranno e miglioreranno anche le relazioni e la vita sociale in generale.

Una persona forte ed equilibrata, che sta bene con se stessa, non può che stare bene anche con gli altri. Inoltre, in questo senso, un individuo positivo attirerà altra positività allontanando tutto ciò che di negativo entra nella sua vita.

E poco importa se non saremo comprese o giudicate, solo chi sa guardare oltre il proprio naso apprezzerà questa libertà che con tanta fatica abbiamo costruito. Qualcuno forse, potrà anche prenderci come punto di riferimento.

Ma quello che importa davvero è che se troveremo la pace e la serenità interiore saremo felici e diventeremo imbattibili, vivendo la vita a pieno, in tutte le sue splendide sfaccettature.