Quando il lavoro ti priva della felicità. E della tua stessa vita

C'è un confine, netto e preciso, che nessuno di noi dovrebbe mai oltrepassare, ed è quello che separa il lavoro dal benessere personale . E in una società, in cui quel workaholism è persino incoraggiato da chi ci dice che possiamo e dobbiamo fare di più, perché è la professione che ci definisce e lo spirito di sacrificio ci rende nobili, è facile che l'attività lavorativa si trasformi in una vera e propria ossessione. Ma il prezzo da pagare è troppo alto .

C'è chi lavora per bisogno, accettando persino condizioni di schiavitù emotive e fisiche e chi invece sceglie consapevolmente, almeno all'inizio, di rinchiudersi in questa gabbia di infelicità che tale diventa quando il lavoro viene prima di ogni cosa. Ma le cose non tornano, non se questo ci priva del nostro benessere. Non se questo va a discapito della nostra stessa vita.

E a poco servono i moniti degli esperti a prevenire lo stress da lavoro e la sindrome di burnout, se poi non siamo in grado di sensibilizzare noi stessi e gli altri, di staccare la spina, di riprendere in mano la nostra vita. O, semplicemente, di fermarci. Non serve se questa ossessione si trasforma addirittura in karōshi.

Quella sindrome pericolosa che drammaticamente si è diffusa in Giappone e non solo, e che ci conferma che purtroppo è possibile morire di troppo lavoro. Perché ci si esaurisce, mentalmente e fisicamente. E questo non è accettabile, ma la storia ci insegna che è reale.

Il primo caso di karōshi, termine diffuso in Giappone proprio per indicare la morte dal troppo lavoro, risale al 1969 con la morte di un operaio di soli 29, impiegato nel reparto trasporti di un giornale giapponese. I riflettori si sono accesi su questo caso, affinché mai più una cosa del genere succedesse, ma così non è andata.

Nel 2013, invece, agli onori della cronaca è balzato il caso di Miwa Sado, una giovare reporter di un'emittente televisiva giapponese che è deceduta dopo aver svolto più di 150 ore di straordinario in un solo mese. Casi, questi, che hanno visto le aziende coinvolte cambiare norme contrattuali dei loro dipendenti e l'assetto generale dell'organizzazione lavorativa. Ma ancora, questo non è stato abbastanza.

Nel 2018, infatti, il responsabile marketing dei prodotti Sony, durante una trasferta negli Emirati Arabi, ha avuto un collasso cardiaco. Le cause della morte sono state accertate: dopo aver saputo che l'uomo aveva svolto più di 80 ore di straordinario nel mese in corso è stato confermato che si trattava di karōshi, ancora.

E non stupisce il fatto che il termine, così come il fenomeno, sia nato in quella che è considerata una delle più importanti potenze mondiali che basa la sua economia proprio sul lavoro incessabile dei suoi cittadini. E qui forse la colpa non è solo delle aziende, dei contratti e delle condizioni lavorative, quanto più di una cultura ancorata fortemente ai valori dell'orgoglio e del sacrificio legati indissolubilmente alla produzione fiorente.

La società giapponese non è solo fondata sul lavoro, ma è attorno al lavoro che si basa tutto, il futuro stesso di un Paese intero. Ed ecco che risulta paradossalmente quasi normale dedicare la propria vita al lavoro e anche di più, andare oltre al proprio benessere psicofisico per fare parte di uno schema ampio e ben definito.

Ma il Giappone non è l'unico Paese che ha visto consumarsi i suoi cittadini a causa del lavoro. Nel 2009, l'azienda France Télecom, è stata protagonista di uno dei momenti più drammatici della storia del Paese: una serie di suicidi che hanno coinvolto impiegati, tecnici specializzati e funzionari di medio e alto livello.

Nessun collasso fisico, in quel caso, ma un gesto disperato per un evidente disagio psichico causato dal lavoro. A nulla servono le giustificazioni dell'azienda e la ricerca di trovare un colpevole al di fuori del lavoro, perché è stato lui l'unico imputato. I dipendenti coinvolti erano persone di successo che si sono dedicate tanto, troppo nel loro impiego, non sottraendosi mai all'impegno richiesto, anche quando questo andava oltre.

Non si tratta di karōshi in questo caso, ma di mobbing morale e istituzionale del quale è stato accusato e condannato l'ex amministratore delegato Didier Lombard. Il risultato, però, resta tragicamente il medesimo.

E di fronte a questa realtà, che sconvolge prepotentemente la nostra tranquillità, viene naturale scuotere la testa perché "non è una situazione che ci riguarda da vicino", pensiamo. E invece ci sbagliamo, perché anche la cultura occidentale enfatizza il grande lavoratore, ed è così da sempre.

Basta dare un'occhiata alle persone che ci circondano per scoprire che sono molti gli amici e i parenti che rinunciano anche a una cena con gli amici, per lavorare. Persone che fanno orari di lavoro improponibili, che sono costretti a straordinari, a volte anche non pagati, che hanno lavorato no stop durante lo smart working. E se da una parte c'è chi tace e acconsente, dall'altro c'è chi elogia i grandi lavoratori, quelli che con spirito di sacrificio hanno lavorato notte e giorno senza fermarsi mai. I nuovi martiri moderni, potremmo dire, ma a che prezzo si è eretti a questa figura?

Finché la situazione sembra sotto controllo, almeno nel nostro orticello, i fenomeni sociali di questo genere ci interessano poco. Ma sarebbe opportuno cambiare approccio, soprattutto perché sindrome di burnout, riconosciuta dall’Oms, e stress da lavoro sono sempre più evidenti nella società contemporanea.

Il legame acclarato tra lavoro e salute mentale, non si riscontra però solo nelle persone che a questo dedicano la vita, o che la perdono come nel caso del karōshi, ma anche in chi lo perde. Già nel lontano 2021, il Rapporto Osservasalute, portava alla luce un aumento importante dell'utilizzo di psicofarmaci da parte dei lavoratori. Ma il dato più drammatico evidenziato dal rapporto, è quello che conferma che la perdita del lavoro è diventata una delle cause diretta di suicidio.

Uno studio svizzero pubblicato su Lancet Psychiatry alcuni anni fa, ha confermato che un caso di suicidio su cinque è correlato alla perdita del lavoro. Imprenditori, dipendenti, professionisti, operati e impiegati sono i protagonisti di una fotografia drammatica della società contemporanea che non possiamo ignorare. Loro che, a causa della perdita del lavoro, perdono anche le speranze del futuro, fino a scegliere di chiudere i rapporti con il mondo intero.

E allora viene naturale fermarsi a riflettere su quanto il lavoro sia importante nella nostra vita affinché il desiderio di affermarci professionalmente non vada mai e poi mai a discapito del nostro benessere, della salute e della nostra stessa vita.