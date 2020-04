Lascerò andare le cose, per quello che sono, per quello che valgono

editato in: da

Non forzerò più le cose ma imparerò dall’acqua a scorrere, nonostante tutto, nonostante tutti. Certo il dolore non si può dimenticare, ma la vita non si ferma qui, ora lo so.

E così, impiegherò tutte le forze misteriose che albergano in me per continuare a vivere, accetterò i cambiamenti e anche la fine se è necessario, perché solo così potrò essere di nuovo pronta ad accogliere tutto quello che verrà.

E qualunque cosa sarà, la prenderò e la farò mia, perché la vita è troppo breve per aspettare qualcuno che ha deciso di andare via o per rimuginare su quello che è stato e che poteva essere. Radunerò tutte le mie energie per dedicarle a me stessa e alle persone che amo, per riappropriarmi delle piccole cose, quelle che mi rendono felici.

Lo so, niente è andato come avevo immaginato, e i miei sogni e i desideri si sono frantumati in un istante. Questo mi ha spaventata, confusa e frastornata e per un momento ho davvero pensato che per me fosse arrivata la fine.

Poi ho alzato gli occhi al cielo e ho visto il sole splendere, non mi ero mai resa conto di quanto fosse meraviglioso il mondo e mi sono ricordata del dono più grande che mi ha fatto la vita: il tempo. Così decido oggi di riappropriarmene per intraprendere un nuovo viaggio, quello della felicità.

Con la consapevolezza che non sempre sarà facile e che avrò altre sfide da affrontare, ma questa volta l’epilogo dipenderà da me e da come deciderò di affrontare quello che accadrà durante il viaggio.

Sceglierò la felicità ad ogni costo, sorriderò per l’amore, quello che nutri nei confronti della vita e di me stessa, e questo mi darà la possibilità di andare avanti, giorno dopo giorno, diventando sempre più forte.

Prenderò un autobus e poi un treno per raggiungere i posti che non ho mai visto, sorriderò agli sconosciuti e mi ritroverò ad ammirare un tramonto infuocato mano nella mano con qualcuno. E sarò libera di scegliere di essere chi voglio essere.

Tutto il resto lo lascerò andare, dietro di me, e darò importanza alle cose, per quelle che sono e per quelle che valgono, perché sarò concentrata sul mio scopo nella vita: essere libera nella mia essenza.