Lascia sempre spazio a qualcosa di nuovo e lasciati sorprendere

Tutti abbiamo bisogno di quelle confortevoli e comode abitudini che scandiscono le nostre giornate, perché tutto ciò che non conosciamo, e che risiede nel mondo lì fuori, ci fa paura. Eppure per vivere, e smettere di sopravvivere, è necessario uscire dalla comfort zone a noi così cara e lasciarci sorprendere dalla vita.

Sì, abbiamo tutte bisogno di qualcosa di nuovo. Che arrivi improvvisamente e senza premeditazione alcuna. Ne abbiamo bisogno tutte le volte che ci sforziamo di tenere incollate le cose che in realtà sono già rotte, ma che non abbiamo il coraggio di lasciare andare.

Ne abbiamo bisogno perché per vivere, e godere di tutto quello che ci circonda, dobbiamo necessariamente ascoltare le nostre emozioni, affrontarle. Anche quando queste ci fanno paura. Perché rendere la felicità un abitudine, come in molti ci suggeriscono, non è la strada giusta per accogliere chi siamo.

Così dobbiamo lasciarci andare. Alle cose che accadono semplicemente, senza preoccuparci del dopo. Perché la confusione, la rabbia e la sofferenza di oggi, si trasformano nella grande saggezza che ci apparterrà domani.

E poco importa se non sappiamo ancora dove andare e cosa fare, imbocchiamo quel sentiero sconosciuto e lasciamoci sorprendere da tutte quelle novità impreviste e inaspettate. Perderemo qualcosa e qualcuno, ma faremo spazio a nuove persone che entreranno nella nostra vita e la renderanno migliore. Chi dovrà rimanere, invece, lo farà comunque. E magari ci accompagnerà in quel viaggio senza destinazione.

Non sforziamoci di mantenere intatte le nostre abitudini, non se queste non hanno più ragione di esistere. Lasciamole sgretolare, una dopo l'altra, insieme alle convinzioni e alle credenze che caratterizzano la nostra quotidianità. E accogliamo le novità, anche se ci fanno paura.

Nuovi amori e inaspettate amicizie, appartamenti, relazioni, case e lavori. Tutto ciò che lasciamo e che se va lascia spazio a qualcosa di nuovo che aspetta solo di essere vissuto. E non è vero che se diciamo addio a qualcosa vuol dire che non ci sarà più niente per noi, c'è sempre qualcosa per cui vale la pena andare avanti. Solo che non lo sappiamo. Perché sono le infinite possibilità che la vita ci riserva a ogni inizio e che possiamo cogliere solo se ci lasciamo andare.