Introversi ed estroversi: la meraviglia di essere diversi

Gli estroversi sono più felici e questo è un dato di fatto, almeno secondo la scienza. C'è addirittura uno studio, condotto dalla Wake Forest University, che afferma che gli introversi si sentono meglio quando si comportano da estroversi. E probabilmente non è difficile capire le basi sulle quali si fonda questa ricerca, considerando che noi essere umani siamo, per antonomasia, degli animali sociali.

Sì e no. Nel senso che probabilmente stare insieme alle persone, condividere con gli altri la vita, le emozioni e le esperienze, influisce sul nostro stato d'animo e sul benessere, aumentando inevitabilmente anche il grado di felicità. Ma questo è vero solo se consideriamo la felicità come una diretta conseguenza del rapporto con gli altri, e del nostro essere animali sociali, appunto.

D'altro canto, però, anche gli introversi hanno i loro momenti di gioia, solo che questi differiscono, per motivazione, da quelli degli estroversi. Questo vuol dire che i primi cercano, e trovano, la felicità in alcune cose, e i secondi, invece, nei rapporti interpersonali.

Questo ci rende diversi, assolutamente. E se in un primo momento questo atteggiamento di chiusura nei confronti del mondo esterno, da parte degli introversi, ci spaventa, dall'altra invece ci suggerisce una serie di spunti sui quali riflettere. Possiamo tutti imparare qualcosa da questa meravigliosa diversità.

Entrambi, infatti, possono insegnare all'altro qualcosa sulla felicità. Gli introversi riescono a fare piani per il futuro e a vivere la vita senza necessariamente avere il consenso degli altri o cercare il loro supporto. Questo non vuol dire che non hanno relazioni, anzi, ne hanno poche ma autentiche e selettive, che probabilmente dureranno tutta la vita.

Al contrario gli estroversi sono sempre circondati da persone che vanno e che vengono e che influiscono inevitabilmente sul successo personale e professionale. Ed è questa la chiave della felicità, che però non sembra duratura. A confermarcelo, infatti, è stato l'arrivo del Coronavirus, una sorta di punizione per le persone estroverse.

Secondo i ricercatori dell'Università del Vermont, infatti, l'umore delle persone più socievoli è decisamente peggiorato durante la pandemia, proprio per l'assenza dei contatti umani, ma non è tutto. Perché proprio durante l'isolamento sociale, tutti ci siamo ritrovati a rivalutare quei rapporti che credevamo veri e autentici, e che invece sono scemati proprio in uno dei momenti più difficili. Gli introversi, al contrario, si sono sono sentiti perfettamente a loro agio nella solitudine.

Cosa ci insegna davvero questo? Che possiamo imparare tanto da chi è diverso da noi. Gli estroversi possono lavorare sulla profondità dei rapporti e sulla loro autenticità, così come fanno gli introversi. E i secondi, invece, a lasciarsi un po' più andare, pur non rinunciando alla dimensione intima che per natura gli appartiene.