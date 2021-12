Tendi a ingrassare durante l’inverno? Non è (solo) colpa tua

Donne e dieta: è questa la storia d’amore più complicata di sempre, quella nella quale non vorremmo trovarci invischiate, ma con la quale puntualmente dobbiamo fare i conti. E questo è vero soprattutto d’inverno quando, prima, durante e dopo le feste natalizie (e non solo) ci ritroviamo a fare i conti con quei chili di troppo che abbiamo accumulato.

E certo che lo sappiamo che se quei jeans non ci calzano più a pennello come la scorsa estate è un po’ anche colpa nostra, perché abbiamo ceduto alle lusinghe di tutte quelle prelibatezze portate in tavola, e condivise con gli amici, proprio durante i pranzi e le cene organizzate durante le feste. Ma è davvero solo colpa dei nostri peccati di gola? Secondo la scienza no. E se è lei a confermarlo allora non ci resta che accettare il nostro destino.

I risultati di una ricerca condotta dagli esperti dell’Università di Alberta, in Canada, sembrano confermare il fatto che durante la stagione invernale accumuliamo qualche chilo in più rispetto all’estate. E non è solo questione di alimentazione o di scarso movimento che limitiamo durante questi giorni perché preferiamo il divano e il plaid a una passeggiata, ma è anche colpa della luce.

A quanto pare, infatti, le cellule adipose sono sensibili alla luce blu. Questo vuol dire che durante il giorno non solo accarezzano la nostra pelle, ma la attraversano raggiungendo l’adipe e sciogliendo il grasso che si trova al loro interno. Una scoperta, questa, che probabilmente ci farà correre direttamente sotto alla luce blu, la stessa che però in inverno scarseggia.

Così ecco che quando le temperature si avvicinano allo zero e le ore di buio aumentano, la scarsa luminosità è complice dei nostri chili di troppo, perché influisce nell’immagazzinamento dell’adipe e non lo smaltisce. Non potendo quindi giovare della luce, che ha effetti positivi anche sul nostro umore, dobbiamo faticare il doppio per tenerci in forma durante l’inverno.

Ma non tutti i mali vengono per nuocere! Se è vero infatti che durante la fredda stagione tendiamo a ingrassare, è vero anche la presenza di tessuto adiposo ci permette di adattarci meglio alla temperatura stagionale e di trattenere il calore nel corpo grazie al meccanismo di termoregolazione. Buone notizie, almeno, per le più freddolose.