Trovi difficile prendere decisioni? Ecco perché accade e cosa fare

A tutti, di tanto in tanto, capita di non riuscire a prendere una decisione e di trovarsi in difficoltà soprattutto con quelle più importanti. Questo non deve preoccuparci, poiché è un disagio del tutto naturale, in determinate condizioni. Tuttavia, quando prendere qualsiasi tipo di decisione risulta sempre così difficile è necessario prestare attenzione, perché potrebbe significare che soffriamo della cosiddetta “incapacità di prendere decisioni” o “decidofobia”.

L’incapacità di prendere decisioni può essere intesa come un’indecisione cronica che può causare, di conseguenza, la difficoltà o l’impossibilità di prendere decisioni o di prenderle autonomamente.

Perché succede: ecco le possibili cause

Scoprire le cause che stanno alla base di questo problema può aiutarci a risolverlo e stare meglio.

Bassa autostima e scarsa fiducia in sè stessi : in questo caso il soggetto non riesce a prendere una decisione perché non si fida delle sue opinioni e cerca costantemente il consenso degli altri prima di decidere, così da sentirsi sicuri ed evitare di prendere la decisione sbagliata.

Perfezionismo : una persona perfezionista vuole fare le cose in maniera perfetta e, dal momento che fare questo è difficile (se non impossibile), trova grandi difficoltà nel prendere una decisione. Di conseguenza, quando comprende che c'è la possibilità che il risultato finale non sia perfetto tarda a prendere una decisione, procrastinandola il più possibile.

La paura di essere giudicati dagli altri: a tutti noi capita di avere paura del giudizio di amici e parenti quando dobbiamo prendere una decisione, importante o meno; tuttavia, chi percepisce una importante paura del giudizio degli altri tende a procrastinare le decisioni da prendere, rischiando di non riuscire più a prendere decisioni in forma autonoma e con serenità.

Come sbloccarsi e prendere decisioni con più serenità