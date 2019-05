Impariamo a ridere come bambini. Ne guadagneremo in salute

editato in: da

Ridere aiuta a vivere meglio e non è soltanto una semplice perdita di tempo come si crede anzi, dietro questo gesto spontaneo si celano infatti numerosi privilegi in grado di migliorare il proprio stato psicofisico. Purtroppo col trascorrere degli anni questo fenomeno tende a verificarsi sempre di meno. Basti notare che a soli sei anni si ride in media 300 volte al giorno ma andando avanti col tempo, già intorno all’età di 14 anni, le risate diminuiscono e si ride circa 160 volte al giorno arrivando poi all’età adulta, ovvero dai 25 anni in su, in cui si registra una media di sole 17 risate durante tutto l’arco della giornata.

Perché questo accade e soprattutto quali sono le cause scatenanti che tendono a far ridere sempre di meno?

Probabilmente a causa di impegni quotidiani, lavoro, fallimenti e responsabilità gli adulti perdono totalmente il piacere di sorridere anche se la risata resta un aspetto istintivo della natura umana.

Pensare che basterebbe davvero poco per tornare a farlo come i bambini visto che il sorriso e la risata, sono dei fenomeni altamente contagiosi. A tutti sarà capitato di incrociare lo sguardi delle persone che ci sorridono scatenando in noi spontaneamente la voglia di rispondergli, sorridendo a nostra volta. Dovremmo tutti imparare a ridere e a sorridere più spesso non solo per l’umore ma anche per gli effetti benefici della risata che apportano molteplici vantaggi per la salute. Innanzitutto quando si ride la circolazione sanguigna produce circa il 12% di ossigeno in più e allo stesso tempo aumentano i livelli di glucosio, fondamentale per l’energia psicofisica.

In aggiunta, il sorriso può apportare il 15% in più di velocità alle funzioni celebrali e automaticamente anche lo stress viene ridotto del 18%, inoltre i sorrisi aiutano ad iniziare bene la giornata e rafforzano il funzionamento dei muscoli addominali, facilitando il processo digestivo e apportando notevoli miglioramenti anche alla respirazione. “Ridere in salute” non è soltanto un paradosso perché attraverso la risata il sistema immunitario produce una maggiore quantità di dopamina, ovvero l’ormone del piacere e migliorando tutto, soprattutto la nostra vita.