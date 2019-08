Impara a circondarti di chi sa donarti energia positiva

editato in: da

Le persone positive brillano di luce propria e nel giro di pochi istanti riescono a tramutare la tristezza in felicità. Tale potenziale rende questi soggetti altamente piacevoli, con i quali è possibile sentirsi a proprio agio in breve tempo. Questa qualità riesce infatti a coinvolgere tutte le persone che sono intorno a loro e anche la situazione più sgradevole può tramutarsi in un momento pacato e sereno. Qual è il loro segreto per donare la felicità?

Se ci pensiamo come notiamo queste belle sensazioni con alcune specifiche persone, allo stesso modo ci sarà capitato di incontrare delle persone che emanano vibrazioni fortemente negative, fino a rendere infelici anche i soggetti più indifferenti.

Meglio dunque circondarsi dei cosiddetti donatori di energia positiva, al fine di trarne al meglio tutti gli insegnamenti e per vivere la quotidianità più serenamente.

É inevitabile infatti che l’approccio fra due persone non dia vita in maniera del tutto inconsapevole alla formazione di due poli, i quali hanno solo due possibilità: allontanarsi o attrarsi. Si tratta di percezioni inconsce che si sviluppano in modo naturale ma l’efficacia di queste energie, può rivelarsi un vero toccasana. Se improvvisamente vi alzate al mattino soddisfatti e felici, siete stati probabilmente influenzati dalle potenzialità delle persone positive che hanno condiviso con voi la casa o la stanza in cui avete dormito.

Non solo la loro personalità può trasmettere maggiore ottimismo ma può anche aiutarvi a farvi sentire produttivi anche nelle piccole cose, come lo smettere di giustificarsi per vivere la vita con più leggerezza ed è fondamentale per beneficiare di tale dono, poiché apporterà un netto miglioramento al vostro stato psicofisico, oltre che a spronarvi nelle giuste scelte con maggiore fiducia in voi stessi. Le persone positive non calpestano mai il loro apprezzamento nei confronti della vita con la negatività e talvolta sono quasi da invidiare, perché nonostante le difficoltà ed i problemi quotidiani, riescono ad essere sempre allegre e sorridenti.

Scambiare quattro chiacchiere con loro vi farà sentire più spensierati nei confronti della vita. Raggiungere la sensazione di felicità interiore non è poi così difficile, basta volerlo e modificare alcune visioni negative e circondandovi di amici veri e sinceri la strada sarà davvero sempre (o quasi) in discesa. Frequentare le persone positive sarà dunque uno sprint in più e grazie ai loro piccoli gesti fatti di sorrisi, gentilezza ed umiltà, nonché tantissima gratitudine nei confronti del prossimo renderà la vostra migliore e di conseguenza, migliorerà anche quella di chi vi sta accanto, creando un meraviglioso circolo di positività che di questi tempi, ne abbiamo tanto bisogno.