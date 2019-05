Il tuo posto nel mondo è dentro di te, non serve cercarlo altrove

editato in: da

Non è mai facile trovare il proprio posto nel mondo e quel senso di appartenenza che ci fa comprendere che è il momento di mettere radici.

A volte capita di cercare questa “collocazione”, ininterrottamente, anche per una vita intera, avendo la sensazione di non trovarla mai. La verità è che questo luogo esiste, ma non ha coordinate geografiche: si trova dentro di noi e da nessun’altra parte.

Ci sono persone che riescono a sentirsi a casa ovunque e con chiunque, che sentono di appartenere a qualcosa che ha riempito di serenità e gioia le loro vite. Ci sono poi altre che, silenziosamente, e a volte dolorosamente, si muovono nel mondo, alla ricerca di sé stesse con dei risultati non sempre soddisfacenti. La verità è che giriamo in tondo in cerca di qualcosa che non troveremo in nessun angolo del pianeta se non dentro il nostro cuore. Spesso è proprio il dolore di questa estenuante ricerca che ci impedisce di riconoscere che la nostra casa siamo noi.

Il problema, nasce dal fatto che siamo state abituate a vivere nell’illusione che esiste un posto in cui possiamo sentirci protette e amate, uno spazio in cui lasciare e conservare il cuore: è lì che crediamo di trovare tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Cerchiamo un modo per sentirci sempre al riparo, accolte in un caldo abbraccio, quando le cose non sembrano andare per il verso giusto, quando la vita non ci sorride e ci sentiamo perse. Ma se continuiamo a cercare quel posto nel mondo, senza guardarci dentro, il rischio è quello di non trovarlo mai.

La nostra Terra Promessa esiste, dobbiamo trovarla dentro il cuore, nell’anima. Possiamo cambiare casa, lavoro, trasferirci dall’altra parte del pianeta e poi ancora tornare dove siamo cresciute, conoscere nuove persone e dire addio ad altre, ma se non impariamo a stare bene da sole, tutto questo non servirà a nulla.

Dobbiamo splendere, per la nostra “casa interiore”, per la vita che ci appartiene, per noi stesse e per il tempo che ci rimane, ovunque noi siamo. C’è un posto nel mondo per tutti e si trova esattamente dentro di noi.