Il tradimento di un’amica è peggio della fine di un amore

editato in: da

È capitato un po’ a tutte ma quando tocca a te fa male. Persino più di quando finisce una storia d’amore. L’amica che ti tradisce e ti delude è un dolore grande. Perché un’amica è la sorella di vita che ti sei scelta.

Non puoi fare a meno di provare dolore e rabbia pensando a tutto quello che hai fatto per lei, e non certo per un tornaconto ma perché le volevi bene. Tutte le volte che sei uscita con lei solo per distrarla perché passava un momento difficile. Tutte le volte che lei ha pianto sulla tua spalla per un amore finito. Tutte le volte che sei corsa da lei perché aveva bisogno. Tutte le volte che l’hai fatta ridere o anche quando le hai dovuto dire delle scomode verità per il suo bene. O quando l’hai ospitata a casa tua, le hai prestato i vestiti, magari anche dei soldi. O ancora quella volta che hai cambiato i tuoi piani all’ultimo perché il suo fidanzato l’ha mollata su due piedi prima di andare in vacanza, e sei partita con lei. E ora ti chiedi: ma come può comportarsi così? Come può voltarmi le spalle? Come può non essere importante tutto quello che c’è stato tra noi?

Tutta colpa dell’invidia

Eppure capita. Motivo numero uno: l’invidia. Arriva un nuovo fidanzato, un traguardo che tu hai raggiunto e lei no (un lavoro, una casa o dei figli sono solo alcuni esempi) e questo cambia gli equilibri tra di voi. Lei sotto sotto è gelosa, si sente messa da parte. E tanto le basta per evaporare. Beh, anche se stai male, ricordati che un’amica così è meglio perderla che trovarla.

Non è mai stata una vera amica

Poi ci sono quelle che si rivelano semplicemente delle finte amiche, ma delle vere stronze. Sono quelle che sparlano alle tue spalle mentre tu le hai sempre difese a spada tratta, quelle che ti fregano il fidanzato e poi fanno pure le vittime («Ma il nostro è vero amore, non è una scappatella» dicono sbattendo gli occhi, come se questo le giustificasse), quelle che criticano il tuo stile di vita, o che per un’amica nuova voltano le spalle a quella storica.

Quelle che scappano al momento del bisogno

E infine ci sono le peggiori, quelle che non sanno essere felici della tua felicità e quelle che nel momento in cui sei tu ad avere bisogno semplicemente si girano dall’altra parte. Si chiamano amiche girasole: tornano solo quando stai meglio e tutto torna allegro e leggero. Non vogliono che tu pianga sulla loro spalla, non vogliono proprio che la tristezza altrui le tocchi. E se un’amica si vede nel momento del bisogno, queste sono più serpi di chiunque altro. È proprio vero che a volte bisogna temere di più certi amici che i nemici.