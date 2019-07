Il segreto per una relazione felice è la gentilezza

editato in: da

Il segreto di una relazione felice spesso è nascosto proprio nei piccoli gesti. Oltre all’amore e all’affetto, un rapporto amoroso necessita di rispetto e di fiducia. Purtroppo al giorno d’oggi una gran parte dei matrimoni tende a fallire, sfociando in un gran numero di divorzi e separazioni, con tanta amarezza e delusione. Di tutte le coppie che si sposano solo tre su dieci riescono a far durare una relazione e a confermarlo sono numerosi psicologi, i quali hanno analizzato le cause di separazione di tantissime coppie.

A tal proposito alcuni scienziati hanno iniziato a studiare i matrimoni in ambito sociale, spinti anche dalla preoccupazione dell’impatto dei divorzi sui figli. Per questo gli psicologi hanno deciso di sottoporre le coppie a vari test di laboratorio attraverso un’attenta osservazione per determinare quali fossero le qualità di una relazione matura. Dopodiché con un team di ricercatori è stato chiesto loro di parlare della relazione, da come si sono conosciuti ai conflitti che hanno affrontato.

Durante questa conversazione i partecipanti sono stati agganciati a degli elettrodi al fine di misurare il flusso del sangue, il battito del cuore e il sudore prodotto. Di seguito gli studiosi hanno mandato le coppie a casa e le hanno analizzate sei anni dopo per verificare se stavano ancora insieme. Da qui hanno preso origine due categorie differenti, ovvero le coppie che stavano ancora felicemente insieme e le altre che erano ormai totalmente insoddisfatte della loro relazione. Quando i ricercatori hanno analizzato questi dati hanno notato chiare differenze tra i due gruppi dove da quello che appariva tranquillo durante le interviste è emerso che la loro fisiologia misurata dagli elettrodi non forniva gli stessi effetti.

Le frequenze cardiache e il flusso sanguigno erano particolarmente veloci, dunque le coppie che si mostravano tese ed aggressive anche se stavano parlando di aspetti piacevoli o banali dei loro rapporti, erano pronte ad attaccare o sentirsi attaccate. Al contrario, l’altro gruppo ha manifestato una bassa agitazione, poiché erano connessi e pacati fra di loro assumendo un comportamento comprensivo ed affettuoso nonostante i conflitti. Onde evitare un eventuale rischio di separazione o divorzio non resta che affermare che il segreto di una relazione felice è proprio quello di mostrarsi sempre amorevoli e gentili nei confronti della propria anima gemella.