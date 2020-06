Il mondo che vuoi è quello che puoi creare

editato in: da

Sogna il mondo che vuoi perché è esattamente quello che puoi avere, creare e vivere ogni giorno, tutti i giorni della tua vita. Non porti limiti, sii coraggiosa e anche ribelle, se è necessario. Lasciati trasportare dalle forze misteriose e potenti che albergano in te e sfrutta il potere creativo del pensiero, il tuo.

Concentrati su quello che vuoi davvero, desideralo con tutta te stessa e non avere paura di osare mai, perché la vita, se ci credi, ti dà tutto quello che le chiedi. E in questa grande, e a volte faticosa, lotta al raggiungimento dei tuoi sogni e del mondo che hai sempre immaginato, non lasciarti tentare dalle piccole infatuazioni passeggere: tu meriti di inseguire l’amore, quello grande, intenso e incondizionato che si nutre nei confronti della vita.

Ed è quello che devi augurarti, di amare la vita e di viverla intensamente secondo le tue regole. Lascia stare tutto il resto, smettila di combattere per quello che non vuoi, per le cose che non ti rendono felice e che consumano solo le tue energie. Usa il tuo pensiero per focalizzare i desideri, per organizzare piani strategici al fine di trasformare la tua vita.

Non sarà sempre facile, ci saranno ostacoli, muri e persone che remeranno contro di te. Ci saranno giorni in cui anche quel vento di primavera, che ti era sembrato quasi magico, ti sarà ostile, momenti nei quali la tentazione di arrenderti sarà più forte di ogni cosa, ma tu non farlo mai, non mollare. Quando accadrà ricordati di come ti sei sentita viva a ogni sospiro fatto, al pensiero che tutto ciò che hai sempre sognato si realizzasse, perché semplicemente tu sei nata per questo.

E allora insegui le tue passioni, rendile concrete senza timori o remore alcuni. Senza tutti quei perché o quei ma che altro non sono che scuse limitanti che ti allontanano dall’unica cosa che conta: il tuo scopo nella vita. E solo quando sarai consapevole di tutto questo potrai vivere il mondo che sogni, tu sarai il tuo sogno.

Non sarai più una pedina in balia delle forze misteriose dell’universo, perché sarai tu stessa una forza della natura in grado di prendere il controllo di tutto e di realizzare ogni cosa. E a quel punto, nessuno potrà più fermarti.