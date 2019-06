Il maschio italiano non sa più conquistare

editato in: da

Moro, gentile e disponibile: ecco l’identikit del latin lover che le donne italiane vorrebbero trovare sulle spiagge di tutta la penisola, secondo un sondaggio del portale CougarItalia.com. Trovano invece atteggiamenti sbagliati e frasi patetiche, che le portano a bocciare il maschio italiano. Qual è, allora , l’identikit dell’uomo ideale per la donna italiana?

Secondo questa indagine, l’uomo ideale varia da città a città: il gentil sesso della capitale ama le “curve” maschili e predilige quindi gli uomini piuttosto alti, con le spalle larghe e i fianchi stretti, mentre a Milano le donne preferiscono gli uomini con la barba incolta e con un gran senso dell’umorismo. Ma in generale tutte apprezzano maggiormente un maschio volenteroso e galante (48%). A convincere maggiormente il gentil sesso durante il corteggiamento intervengono la simpatia (33%) e la sincerità dello sguardo (24%).

Oltre la metà delle intervistate (52%) resta tuttavia insoddisfatta dalle arti seduttive dei maschi italiani. I motivi principali sono riscontrabili in alcuni atteggiamenti che gli uomini dovrebbero evitare, come l’arroganza (39%) e lo scadere nelle frasi “di abbordaggio” banali (28%). Le donne italiane vogliono invece un uomo sincero che resta se stesso (49%), che fa capire che non ha “sparato nel mucchio” (32%) e che abbia autoironia (23%).

In merito alle percezioni nelle diverse città, a Milano il 39% delle donne è attratto prevalentemente dall’intelligenza dell’uomo che si trova di fronte. A Roma il 58% è invece attratto dalla bellezza. Le milanesi amano inoltre i maschi che hanno voglia di impegnarsi seriamente. I muscoli sono invece al primo posto per le romane. Per le napoletane vince l’uomo galante: il maschio che versa sempre da bere alla sua donna, l’uomo che organizza viaggi a sorpresa.

Facendo una media nazionale, l’aspetto dell’uomo ideale è moro (56%) con occhi verdi (37%), ma soprattutto deve essere gentile e disponibile (78%): questo è l’identikit del latin lover che le donne italiane vorrebbero trovare sulle spiagge di tutta la penisola.