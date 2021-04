Ikigai, trova il tuo scopo nella vita

editato in: da

Arriva dal Giappone questo metodo incredibile e bellissimo che ci aiuta a trovare il nostro scopo nella vita. Il suo nome è Ikigai e si tratta di una parola che non è traducibile nella nostra lingua ma che, se compresa, può davvero trasformarla.

In realtà, per iniziare a prendere confidenza con questo termine, possiamo iniziare a scomporre la parole per poter comprendere il suo significato. Iki, infatti, vuol dire esistenza e gai è utilizzato per indicare lo scopo. Quindi sì, l’Ikigai è lo scopo della vita. Ma come arrivare a comprenderlo fino in fondo?

Viviamo in una società così frenetica e caotica che troppo spesso tendiamo ad anestetizzare i nostri pensieri più puri e profondi. Ma se ci fermassimo un attimo e ci concentrassimo solo su noi stesse, e sul nostro respiro, allora sì che potremmo rispondere a quella domanda che non abbiamo mai il coraggio di porci: qual è il motivo che ci fa alzare al mattino e affrontare ogni singolo giorno?

Forse rispondendo al quesito possiamo arrivare a quello che tutti definiscono lo scopo della vita. E invece ogni giorno siamo troppo presi dai nostri impegni e dai problemi che ci creiamo da nasconderci dietro la scusa di non avere più tempo per perseguire i nostri sogni. Insomma, un vero e proprio auto sabotaggio in piena regola.

Eppure avrebbe più senso trovare da subito il nostro dono unico e speciale, quello che dà un senso alla nostra intera vita, piuttosto che trascorrere giornate, mesi e anni a capire cosa amiamo davvero e chi vogliamo diventare. E invece ci concentriamo sugli obiettivi da raggiungere, sui successi da ottenere e gli status da sfoggiare senza pensare concretamente al presente e al futuro.

Ed è qui che entra in gioco il metodo Ikigai, aggiungendo quei tasselli che mancano alla nostra quotidianità, svelandoci gli strumenti per rendere concrete le nostre motivazioni, per darci una valida ragione per alzarci ogni mattina. Ikigai è uno stile di vita che ci rende completi e che concepisce la nostra esistenza non come una scala da percorrere per arrivare in cima, ma come un cerchio che comprende tutte le nostre priorità e che alimenta un unico punto centrale.

Il metodo Ikigai ci aiuta giornalmente a fare il punto della situazione e capire cosa vogliamo veramente, in modo per seguire la nostra vera vocazione e non percorsi prefissati dai gruppi sociali di appartenenza. Ma come metterlo in pratica?

Focalizzatevi su quello che davvero conta e poi rispondete a queste quattro domande:

Cos’è che ami fare? Qual è la tua passione?

Cos’è che serve al mondo? Qual è la tua missione?

Cosa sai fare meglio? Qual è la tua Vocazione

In che modo puoi trasformare le tue competenze in un lavoro? Qual è la tua professione?

Una volta che avrete tutte le risposte dovrete creare armonia e continuità tra questi quattro fattori e vedrete che il senso della vostra vita vi sarà svelato.