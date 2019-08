Il grande amore che non dimenticherai mai è quello che non ha smesso di bruciare

editato in: da

Il vero amore, è quello che non smette mai di bruciare, anche se distante milioni di anni luce. Solo perché lo abbiamo perso però, non vuol dire che il nostro cuore non possa tornare a battere.

Qualcuno sostiene che è possibile tornare ad amare, anche quando il nostro cuore è in frantumi. Sembra difficile, impossibile, eppure solo permettendo a qualcuno di entrare nella nostra vita, forse, riusciremo farlo splendere di nuovo.

Dicono che nella vita di ogni persona ci siano tre amori, tutti differenti e preparatori a quello che sarà l’incontro della vita. Forse è vero, quello che è certo è che non si dovrebbe mai rinunciare ad amare.

Se è stato vero amore, non si dissolverà mai, neanche se le vostre strade, si divideranno per sempre. Accade semplicemente che la vita ha deciso per voi che era arrivato il tempo di imboccare sentieri diversi, che probabilmente non si incroceranno mai più.

Questo sembra molto triste: il cuore che avevate donato alla persona che vi stava accanto, ora è rimasto solo, distrutto, abbandonato.

La verità è che quell’amore non potrete sopprimerlo, dimenticarlo o ignorarlo: il grande amore è quello che non finisce di bruciare, mai.

Non si dimentica mai il grande amore, ma si impara a vivere senza di esso e di fare tesoro di tutto quello che è stato, di tutto ciò che l’altra persona ci ha dato, anche se adesso non è più nella nostra vita.

L’amore è il sentimento più complesso, intenso e profondo che un essere umano possa provare e solo perché il nostro partner non è più al nostro fianco, non possiamo dimenticare le cose dette e fatte perché ora sono finite.

Qualcuno sostiene che il per sempre non esiste, se non nelle favore. L’amore invece ci insegna che un sentimento, può durare per l’eternità anche se non è più vissuto come immaginavamo.

È presente nella testa, nei ricordi, nei “ti amo” sussurrati di notte, nelle risate e negli abbracci: tutto quello che avete vissuto, se era amore, resterà per sempre e nessuno potrà portarvelo via.

A volte l’amore si perde e questo fa male, tanto. Ma non si dimentica, forse con il tempo quel fuoco che bruciava ardente si affievolisce e quello che ci resta da fare è imparare a vivere, senza quella persona che un giorno ci ha reso felici e imparare ad esserlo, di nuovo.