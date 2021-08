Non è sempre vero che gli uomini non cambiano: siamo noi a non vedere

"Gli uomini non cambiano", cantava l'indimenticabile Mia Martini e noi con lei, quando tra cento lacrime e infiniti perché ci ritrovavamo sole e abbandonate, costrette a raccogliere quel che restava di un cuore fatto in mille pezzi proprio da chi aveva giurato di proteggerlo per l'eternità. Ma allora è vero che gli uomini non cambiano ?

Probabilmente nella vita abbiamo incontrato persone alle quali abbiamo dato tutto, incondizionatamente, ricevendo però sofferenza, dolore bugie e tradimenti. E quelle, neanche a dirlo, non erano le prime e non saranno le ultime. Perché ci sono delle persone destinate a cambiare la nostra esistenza, il nostro modo di agire e di pensare, e non sempre lo fanno in bene.

Ma è vero anche che, quelle persone, siamo noi a sceglierle. Certo, può capitare di essere tradite nel peggiore dei modi anche da chi millanta amore eterno e assoluto, ma succede anche che siamo noi a scegliere consapevolmente di restare al fianco di qualcuno che non ci ha promesso mai niente. E sono quelli i casi in cui ci illudiamo, speriamo e aspettiamo all'infinito che le cose possono cambiare. Anche se non cambieranno mai. Mentre la nostra vita scorre via, veloce.

Ed è facile, allora, accusare gli altri. Puntare il dito contro gli uomini traditori, bugiardi e incommentabili. Uomini che non sono capaci di amare, né tantomeno di cambiare. Non per noi, s'intende. Perché poi li ritroviamo, a distanza di mesi e anni, impegnati in storie bellissime e durature, ma con altre donne.

E allora è quello il campanello d'allarme che ci avvisa che siamo noi che non vogliamo vedere. Ci illudiamo di non avere altra scelta, ci convinciamo che l'amore è la cosa più importante del mondo, del nostro. Anche se questo è malato e squilibrato, anche se porta nella nostra vita solo dolore, e ci strappa via l'ultimo sorriso.

Ed è quando ci vediamo allo specchio, con gli occhi gonfi e spenti, che ci nascondiamo dietro tutti i luoghi comuni che vedono gli uomini come i protagonisti cattivi di una favola dell'orrore. Eppure non siamo principesse prigioniere di un orco, rinchiuse nella torre di un castello. Noi abbiamo la via di fuga.

Ma per vederla abbiamo bisogno di amore, quello nei confronti di noi stesse, quello in grado di farci aprire gli occhi e di capire chi abbiamo davanti, e che relazione stiamo vivendo, lo stesso che ci dà la forza di cambiare le cose. Ed è a quel punto possiamo capire che non è vero che sono gli uomini che non cambiano.