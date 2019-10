Gelosia: come gestirla?

editato in: da

Ciao Davide, da un paio di mesi mi sono trasformata in un segugio. Controllo il telefono del mio fidanzato, guardo nelle tasche delle sue giacche e sono arrivata anche a seguirlo. La gelosia mi sta uccidendo eppure non ci sono campanelli d’allarme evidenti. Ma essendo tradita in passato non riesco a fidarmi. Cosa posso fare? Grazie Marina

“Gelosia.è come una bugia. Cresce come un’idea. e non ti fa’ più dormire” cantavano i Dirotta su Cuba. Ed è proprio così, la gelosia è un sentimento che estremizzato può diventare molto complicato da gestire. Sono assolutamente certo che Marina non sia l’unica a vivere questo sentimento. Forse qualcuno di più, qualcuno di meno, ma in fondo la gelosia è un sentimento naturale che appartiene a tutti.

Possiamo essere gelosi del nostro partner, di un’amica o anche semplicemente di qualcosa che ci appartiene. Nella maggior parte dei casi, tanti sono capaci di controllarlo, come è giusto che sia, altri, come Marina, si trovano spesso in completa balia della gelosia.

Iniziamo con il porci due domande.

Come ci sentiamo quando la gelosia prende il sopravvento?

Come ci sentiamo quando ci rendiamo conto che non c’è alcun pericolo nella nostra relazione?

Vedete, quando sentiamo una gelosia così forte probabilmente stiamo dando troppo credito a delle nostre proiezioni, frutto, a volte di esperienze passate, ma non sempre basate sulla realtà. A volte sono semplicemente delle paure infondate create da noi stessi. E non ha alcun senso vivere di proiezioni, perché ogni volta che viviamo in questa maniera perdiamo la cosa più preziosa, la possibilità di vivere qui ed ora, con il rischio di mettere in discussione la nostra relazione per nulla.

Proviamo a lavorare su noi stessi anziché concentrarci sul nostro partner, proviamo a rafforzare le nostre consapevolezze, piuttosto che immaginare tradimenti del nostro partner, proviamo prima a non tradire noi stessi.

Davide Schioppa

Life&Love Coach