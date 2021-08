Gaslighting: la forma più crudele di abuso emotivo

Il gaslighting è devastante per più ragioni. La prima è che viene generalmente messo in pratica da una persona che amiamo (e che crediamo ci ami), di cui sulla carta non avremmo motivo di dubitare. Una persona che dovrebbe proteggerci e che invece, lentamente e in maniera insidiosa, ci porta a chiederci cosa c'è di sbagliato in noi .

La risposta è: niente. Non c'è niente di sbagliato in noi. È la persona che abbiamo di fronte a essere non solo sbagliata, ma tossica e abusiva. Il gaslighting, infatti, è una vera e propria tecnica, una strategia mirata a minare la nostra percezione della realtà.

Per capire davvero cos'è bisogna guardare alla storia del cinema e ripescare un film del 1944 con Ingrid Bergman, Charles Boyer e Angela Lansbury. Il film in questione si chiama proprio Gaslight e la trama è esplicativa: un uomo tenta di far credere in ogni modo alla moglie di essere completamente matta.

Per farlo ricorre a ogni tipo di menzogna, abuso psicologico e comportamento tossico. Lei, innamorata e fiduciosa, non mette mai in dubbio le parole del marito e si allontana gradualmente dai suoi amici e dalla sua famiglia. Cambia e comincia a pensare di essere davvero pazza.

Ecco dunque spiegato il gaslighting ed ecco perché è talmente tanto pericoloso: le vittime non sono mai consapevoli di essere manipolate e vengono isolate e abbandonate a sofferenza e disagio psicologico.

In sostanza, la persona che abbiamo davanti si pone l'obiettivo di manipolarci. Per farlo approfitta dei nostri momenti di debolezza, dove lui/lei dovrebbe essere il nostro porto sicuro, per mentirci, screditarci o spostare l'attenzione sui nostri difetti.

Quello che ne deriva è un profondo senso di dubbio e confusione. Chi pratica il gaslighting, infatti, è generalmente un bugiardo patologico che sosterrà la sua menzogna fino allo stremo e userà frasi del tipo: Ti stai inventando le cose. Non è mai successo.

Banalizzerà ogni sofferenza e utilizzerà parole dure e taglienti mirate a scardinare qualsiasi tipo di amor proprio, qualsivoglia certezza e a eliminare ogni tipo di appiglio.

L'unico modo per riconoscere il gaslighting è analizzare noi stesse e unire i puntini: se non ci sentiamo più chi eravamo, se siamo sempre ansiose e ci sentiamo sempre sbagliate e in difetto, se la nostra relazione amorosa è composta prevalentemente da scuse e giustificazioni e se ci sembra di aver tagliato i ponti con chi per noi era importante, cerchiamo aiuto: ci sono altre alternative all'amore che conosciamo.