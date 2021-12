Siamo tutti fragili: non siamo macchine addestrate a non sentire dolore

Siamo abituate a sentirci dire che siamo forti e che abbiamo il potere di abbattere ogni ostacolo e di superare ogni limite, anche quelli che per natura ci appartengono. Ce lo hanno insegnato quando eravamo bambine e ce lo impongono tacitamente oggi, che siamo diventate donne. Perché la società che viviamo è fatta di competizioni e continue sfide , dove sopravvivono solo i più forti . Così ci siamo abituate a esserlo, crogiolandoci in quella sensazione di sentirci invincibili, la stessa che ci permette di non cedere al dolore e alla debolezza, mai.

Eppure rinunciando a determinate emozioni stiamo trascurando la cosa più preziosa che abbiamo, la nostra umanità. Perché non siamo macchine addestrate a non provare dolore e, anzi, siamo tutte fragili a modo nostro. È proprio accogliendo queste emozioni che possiamo riscoprire il senso, che possiamo utilizzare la nostra fragilità come risorsa.

Certo, ammettere di avere dei limiti non è facile, perché equivale a rinunciare a quella corazza che abbiamo indossato per anni e che per tanto tempo ci ha protette. Ma è senza quella che possiamo riscoprire l'amore, la gentilezza, la reciprocità, il meraviglioso sostegno degli altri. È senza quella che possiamo comprendere quanto è meraviglioso rialzarsi dopo una caduta.

In una società che elogia i forti, gli indipendenti, quelli che non cadono mai, le persone fragili sono delle perle rare perché sono quelle in grado di insegnare agli altri che da una crepa può traboccare la luce più luminosa di sempre.

Ecco perché la fragilità è una virtù. Perché ci ricorda che siamo umani e che abbiamo bisogno di ricevere. Perché ci insegna a dare e ad esserci per gli altri. Ci rende predisposte all'ascolto e all'empatia, ci permette di affrontare la quotidianità con una sensibilità diversa, di dare importanza alle piccole cose, le stesse che avevamo sempre trascurato

È per questo che dobbiamo occuparci della sofferenza, delle paure delle nostre debolezze. Non dobbiamo nasconderle, non dobbiamo insabbiarle ma, al contrario, portarle alla luce. Dobbiamo accogliere queste emozioni rivendicando il diritto alla fragilità prima dentro di noi e poi con le persone che fanno parte della nostra vita, le stesse alle quali abbiamo dato il compito di difenderle quelle debolezze.

Solo così possiamo riscoprirci e comprendere davvero la nostra forza, fare nostro il dono della resilienza. Per mostrarlo anche agli altri e per far sì nessuno più mitizzi le emozioni. Per iniziare a viverle per quelle che sono.