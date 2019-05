Vita di coppia, quando il silenzio diventa un’arma

Quante volte vi è capitato di rispondere “Niente” alla domanda “Che cosa c’è?” del vostro partner. Quante volte avete preferito insabbiare il problema sperando di dimenticarvene. Il silenzio è, troppo spesso, il protagonista delle relazioni di coppia. Il silenzio come punizione, come assenza, come scorciatoia dai problemi è dannoso per il vostro amore e per il rapporto con il vostro partner.