E tu, sai vedere oltre ciò che c’è?

Ci vuole una complessa capacità di pensiero e una buona dose di sensibilità emotiva per imparare a vedere oltre ciò che c’è, per imparare a distinguere i fenomeni che si nascondono sotto la superficie, per seguire i segnali che ci mandano i nostri sensi e che ci aiutano a spingerci dove gli occhi, e la razionalità, non riescono ad arrivare.