Trova un pensiero felice nel quale rifugiarti prima di andare a dormire

Preoccupazioni, timori e brutti ricordi non sono solo causa di insonnia e di cattivo riposo notturno, ma anche di tristezza e umore negativo durante la giornata. Un buon sonno è ciò di cui più abbiamo bisogno per ricaricarci e affrontare un nuovo giorno con il sorriso. E non c'è niente di meglio che addormentarsi pensando a qualcosa di bello e che ci renda felici, per riposarsi davvero e allontanare le energie negative. Ma quali sono i pensieri tra i quali trovare rifugio quando andiamo a letto?