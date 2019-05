Perché dovresti fidarti del tuo intuito

L'intuito è molto importante nella vita di tutte noi, ma non sempre gli prestiamo ascolto. Spesso la razionalità ha la meglio, perché siamo abituate a pensare in modo logico, e l'intuito, che si basa su presupposti completamente diversi, ci sembra poco affidabile. Eppure si tratta di uno strumento davvero utile per fiutare situazioni e persone, e per prendere decisioni importanti, purché si impari a riconoscerlo, senza confonderlo con la paura o altre emozioni. Come si fa? Solo con l'esperienza!