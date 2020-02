Il sorriso è la forza della vita. Ed è la medicina più potente

Il sorriso fa bene, a noi e agli altri. E non stiamo parlando del semplice movimento che fanno le labbra a volte anche in maniera forzata, ma delle risate, quelle autentiche. Quelle universalmente conosciute in tutto il mondo, perché non importa in quale città o Paese ci troviamo, basterà un sorriso vero e sincero per farci sentire meglio.