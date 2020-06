Fermati, siediti e ascolta chi ami

Capiterà che le persone che hai accanto avranno bisogno di te un giorno, della tua mano per rialzarsi, dei tuoi sorrisi per credere che andrà tutto bene, delle tue parole confortanti e delle tue orecchie per ascoltare. Perché l'ascolto è la più vera e autentica espressione dell'amore. Perciò prenditi del tempo, siediti e ascolta chi ami: non sarà mai tempo sprecato.