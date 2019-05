La sfortuna non esiste: la storia del saggio contadino ce lo insegna

Fortuna e sfortuna esistono? C'è chi ci crede e chi no, nel frattempo esse procedono nel loro "dovere". E anche se è impossibile sfuggirgli, una cosa la si può fare, reagire alle circostanze esterne non da inermi vittime, ma da creatori. Come ci insegna la storia del saggio contadino, che perse il suo unico cavallo a causa di una distrazione. I vicini accusarono subito la cattiva sorte e lui, povero, ma saggio, rispose che nessuno poteva sapere se fosse una fortuna o una sfortuna. La storia racconta che il cavallo tornò dopo qualche tempo insieme a una mandria di cavalli selvaggi, meravigliando il vicinato, che questa volta gridò alla fortuna. Ma il figlio del contadino, cadendo a terra, si ruppe un piede e neanche a dirlo, i vicini incolparono la sfortuna. Il contadino, qualunque cosa accadesse, continuava a rispondere allo stesso modo, chi può dire se sia un bene o un male ciò che succede?