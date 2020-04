Così un po’ di sano egoismo ti farà bene. E migliorerà la tua vita

Per tutte le volte che avremmo voluto gridare “basta”, per ogni sera quando arriviamo a letto stremate e la testa ci fa così male che non riusciamo neanche a prendere sonno. Per tutti i favori che facciamo ai colleghi, per le cose che facciamo per gli altri e per tutte le volte che non siamo in grado di dire "no". È arrivato il momento di essere egoiste e pensare un po’ di più a noi stesse.