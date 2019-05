Quando non amiamo più le persone, le usiamo

Cosa significa (davvero) amare una persona? Che si tratti del partner o di un amico, l'amore dovrebbe essere incondizionato e puro, purtroppo non è sempre così. In una società basata sulle performance, dove le persone si giudicano a vicenda in base ai like ricevuti online, abituati a correre e a non concedersi spazi di lentezza, dove tutto si può acquistare e le imperfezioni non fanno parte del gioco, anche l'amore rischia di diventare consumistico. Ma quand'è che non amiamo più le persone e iniziamo a usarle?