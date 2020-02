Prima del mio corpo, cammina la mia anima

Le persone sensibili a volte non si vedono, si nascondono dietro timidi sorrisi e poche parole. Le loro emozioni sono conservate nella loro anima che fa rumore, tanto ma non è percettibile alle orecchie di chi non sa ascoltare. Loro, queste persone, parlo un linguaggio proprio, quello delle emozioni.