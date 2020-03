“Se mi lasci ti cancello”: la pillola del film che cancella il dolore esiste davvero

Tutte abbiamo sofferto per amore: le notti insonni, le lacrime che solcavano il viso, il magone allo stomaco e quella sensazione che niente nella nostra vita sarebbe stato mai più come prima. E se la sindrome da cuore infranto avesse una cura? Sembra infatti che in Canada sia stata inventata una pillola che aiuta a cancellare i ricordi dolorosi.