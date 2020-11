Anche se ti ho perdonato, non ho dimenticato

per la nostra sopravvivenza, solo così possiamo andare avanti e lasciare andare tutto ciò che è stato. Imparare a perdonare anche chi non vuole essere perdonato poi risulta difficile e complicato, ma anche in quel caso questo gesto è necessario per noi stesse, per riconciliarci, per ripulire il cuore e l'anima da tutte quelle emozioni negative che un tradimento porta con sé. Ma perdonare non vuol dire dimenticare.