Gatte morte: riconoscerle e proteggersi

Se esistesse un, dovremmo distribuirlo a tutti i nostri conoscenti di sesso maschile. Perché è inutile negarlo e far finta che non sia così: le gatte morte colpiscono sempre le loro prede. Si tratta di una specie pericolosissima, soprattutto per gli uomini fidanzati (sì, anche i nostri), ecco perché imparare a riconoscerle e a prevedere le loro mosse può aiutarci a preservare la nostra relazione, e magari ad aiutare qualche amico finito sotto quelle grinfie.