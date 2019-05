Perché (anche) le donne forti soffrono, ma lo fanno in silenzio

Le donne forti appaiono invulnerabili, fredde, persino insensibili. Solo a uno sguardo superficiale, in realtà, questa "corazza" nasconde anime spesso gentili, premurose, generose. E dietro all'apparenza, le donne forti soffrono proprio come tutte le altre, anche se sono abituate, per una serie di motivi, a farlo in silenzio.