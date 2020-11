Di luci e ombre siamo fatte noi donne

Anche le ombre, esattamente come la luce, fanno parte di noi e campeggiano nel nostro inconscio per creare, laddove siamo in grado di prenderne coscienza. Queste due forze potentissime fanno parte di ciò che siamo, di quello che potremmo diventare e di quello che, invece, scegliamo di non essere: sta a noi decidere se camminare nel sentiero di luce o in quello oscuro.