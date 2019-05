5 motivi per cui i gatti preferiscono le donne, secondo la scienza

Una ricerca scientifica - condotta presso l'Università di Vienna - ha dimostrato che i gatti preferiscono le donne. Il risultato è stato raggiunto analizzando 41 video, in cui i felini erano in compagnia di persone dei due sessi. Quando accanto avevano una donna, il loro atteggiamento cambiava, divenendo più affettuoso, a dimostrazione della loro predilezione per il genere femminile. I motivi di questa preferenza sono stati svelati dalla ricerca, e sono decisamente curiosi.