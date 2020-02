Tenere un diario da adulte: una coccola che non dovremmo negarci

Caro diario...: quante volte lo abbiamo scritto, quando ancora il nostro essere donna era in evoluzione? Quante volte, da ragazzine, abbiamo messo, i tormenti che sembravano stringere il nostro cuore? Moltissime, sicuramente. E ogni volta ci siamo sentite meglio , come se ci stessimo regalando una carezza. Scrivere sul diario è una coccola che non dovremmo dimenticare di farci neanche da adulte: ecco dieci motivi per cui è bene riprendere in mano carta e penna.