A un centro punto della vita devi fare pace col passato

A volte impegniamo tutte le nostre energie per sforzarci di non pensare, di fingere che, quel passato che tanto ci ha segnate, non sia mai esistito, ma la verità è che, la nostra. Sarebbe più facile sicuramente, riempire la mente e il cuore solo dei ricordi più belli, quelli d'infanzia ad esempio o quelli relativi ai primi amori e le amicizie, quelle che fanno oggi ancora parte della nostra vita. Ci sono però, che fanno male sempre, anche se sono trascorsi anni, perché semplicemente queste, non sono state elaborate correttamente dalla nostra mente. Ma prima o poi arriva quel momento in cui dobbiamo fare pace col passato, un passaggio fondamentale della vita, per tornare a essere felici.