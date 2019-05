Mai parlare male del papà al proprio figlio

Si parla sempre del rapporto madre e figlia come qualcosa di potente e indistruttibile. Più raro, invece, sentire parlare della relazione del piccolo con il proprio padre. In una famiglia il papà può essere visto dal figlio come un supereroe ma non sempre è tutto rosa e fiori: alcune coppie sono destinate a separarsi e in questo momento delicato non dobbiamo lasciarci troppo andare alle nostre emozioni e sfogare la nostra rabbia sul bambino, parlando male o infangando la figura maschile della famiglia.