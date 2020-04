La spazzatura emotiva inquina la nostra vita. È arrivato il momento di liberarcene

Anche quando fingiamo che va tutto bene e che siamo più forti del resto, non sappiamo in realtà che dentro di noi abbiamo degli scarti di problemi non risolti, di emozioni e dolori che non abbiamo affrontato. Una sorta di discarica emotiva in cui sono lasciati a marcire i sentimenti più complicati che impediscono in qualche modo il nostro percorso di crescita.