“Finché morte non vi separi” non può essere una scusa per non accettare la fine

Arriva un momento in cui quella promessa, di restare insieme per sempre, non può più essere mantenuta. Incomprensioni, problemi, mancanza di fiducia e bugie: quando tutto questo arriva, ad avvelenare la coppia, non si può più fingere. Ecco perché quel finché morte non vi separi non può diventare una scusa per chiudere gli occhi.