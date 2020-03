In te ci sono delle forze misteriose: impara a conoscerle

Le passioni e il fuoco che abbiamo dentro sono le due cose che ci tengono in vita. Imparare a riconoscerle e ad accoglierle è fondamentale per entrare in contatto con le energie misteriose che abitano il nostro corpo, il cuore e la mente e che possono trasformarci in donne invincibili. Siete sicure di conoscere la forza nascosta dentro di voi?