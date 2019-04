Un figlio avrà più successo con una mamma lavoratrice

Quando una mamma lavora cerca in tutti i modi di conciliare la sua vita professionale con la sfera privata: come un’equilibrista, ritaglia spazi per concedersi del tempo di qualità con le persone che ama, soprattutto con i figli. La scienza parla chiaro: se una mamma è impegnata professionalmente suo figlio farà molto probabilmente un’ottima carriera.