I figli non sono nostri, appartengono alla vita

"I tuoi figli non sono figli tuoi", recitano i bellissimi versi di Khalil Gibran, contenuti nella sua opera Il Profeta. Gibran ci suggerisce che anche se tendiamo a pensare che ci appartengano, in realtà, pur essendoci vicini, i figli non sono una nostra proprietà. Perché i figli hanno tutto il diritto di essere se stessi a prescindere da noi genitori e dalle nostre aspettative nei loro confronti. Sono esseri separati a cui possiamo insegnare a volare, senza pretendere però che ci assomiglino o che diventino come avremmo voluto essere. Ecco allora i preziosi insegnamenti tratti dai versi di Khalil Gibran sui figli.