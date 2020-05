Essere pessimista qualche vantaggio lo comporta, parola di scienza

Siamo sicuri che il pessimismo sia sempre negativo? In una società come la nostra, dove ci si sente forzati a essere solari e ottimisti comunque vada, sembra strano farne le lodi, eppure secondo numerose ricerche, essere un po' pessimisti tanto male non fa. Anzi, può paradossalmente aiutare la nostra autostima, rendendoci meno ingenui e più realisti, quindi più capaci di affrontare anche i lati no della vita. Perché non sempre accade quello che vogliamo e la vita è naturalmente fatta di alti e bassi: il pessimista ne è consapevole, l'ottimista a volte meno.